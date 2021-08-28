Журналистка Саша Сулим поделилась впечатлениями после посещения Лесобазы в Тюмени

Журналистка Саша Сулим побывала в районе Лесобаза в Тюмени. Она поделилась впечатлениями от посещения этого места в своем Instagram.

Девушка призналась, что теперь этот район для нее — самое страшное место в России.

Журналистка рассказала, что приехала в Тюмень для снятия фильма о психологии маньяка. Во время рабочей поездки она узнала, что в городе уже 20 лет пропадают дети.

— Из десятка исчезнувших с конца 90-х мальчиков и девочек нашли тела только двоих. И вот в конце июня ушла из дома и не вернулась еще одна девятилетняя девочка, — написала Сулим.

Журналистка рассказала о пансионате, в котором жила погибшая школьница.

— Это такая многоэтажка с длинными коридорами и крошечными квартирами площадью от 12 до 19 квадратных метров, в которые нужно уместить кухню, туалет с ванной и всех жильцов, — говорится в посте девушки.

Саша Сулим описала и путь девочки. По ее словам, ребенок бежала в соседний пансионат ради незапароленного Wi-Fi. Ее путь пролегал мимо «батарей пивных бутылок, круглосуточно нетрезвых соседей и таких же как она сама, предоставленных самим себе детишек».