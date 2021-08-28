Журналистка Саша Сулим поделилась впечатлениями после посещения Лесобазы в Тюмени

Журналистка Саша Сулим побывала в районе Лесобаза в Тюмени. Она поделилась впечатлениями от посещения этого места в своем Instagram.
Девушка призналась, что теперь этот район для нее — самое страшное место в России.
Журналистка рассказала, что приехала в Тюмень для снятия фильма о психологии маньяка. Во время рабочей поездки она узнала, что в городе уже 20 лет пропадают дети.
Журналистка рассказала о пансионате, в котором жила погибшая школьница.
Саша Сулим описала и путь девочки. По ее словам, ребенок бежала в соседний пансионат ради незапароленного Wi-Fi. Ее путь пролегал мимо «батарей пивных бутылок, круглосуточно нетрезвых соседей и таких же как она сама, предоставленных самим себе детишек».