23.6 C
Рязань
Суббота, 28 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Журналистка Саша Сулим поделилась впечатлениями после посещения Лесобазы в Тюмени

Елена Лобанова
Журналистка Саша Сулим поделилась впечатлениями после посещения Лесобазы в Тюмени

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Журналистка Саша Сулим побывала в районе Лесобаза в Тюмени. Она поделилась впечатлениями от посещения этого места в своем Instagram. 

Девушка призналась, что теперь этот район для нее — самое страшное место в России. 

Журналистка рассказала, что приехала в Тюмень для снятия фильма о психологии маньяка. Во время рабочей поездки она узнала, что в городе уже 20 лет пропадают дети. 

— Из десятка исчезнувших с конца 90-х мальчиков и девочек нашли тела только двоих. И вот в конце июня ушла из дома и не вернулась еще одна девятилетняя девочка, — написала Сулим. 

Журналистка рассказала о пансионате, в котором жила погибшая школьница. 

— Это такая многоэтажка с длинными коридорами и крошечными квартирами площадью от 12 до 19 квадратных метров, в которые нужно уместить кухню, туалет с ванной и всех жильцов, — говорится в посте девушки. 

Саша Сулим описала и путь девочки. По ее словам, ребенок бежала в соседний пансионат ради незапароленного Wi-Fi. Ее путь пролегал мимо «батарей пивных бутылок, круглосуточно нетрезвых соседей и таких же как она сама, предоставленных самим себе детишек».

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
Новости Рязани

На въезде в Рязань образовалась пробка

Новости мира

Следственное управление Орловской области проверит жалобы об экологических проблемах

Новости погоды

До +27 градусов ожидается в Рязанской области 29 августа

Новости мира

До +24 градусов с грозой ожидается в Смоленской области в воскресенье

Новости мира

Скончался бывший глава Саратовского ЛУ МВД на транспорте Юрий Кузнецов

Новости мира

Журналистка Саша Сулим поделилась впечатлениями после посещения Лесобазы в Тюмени

Новости Рязани

В прокуратуре прокомментировали увольнение высокопоставленных сотрудников

Новости мира

Ульяновские спасатели объявили оранжевый уровень опасности из-за заморозков

Новости Рязани

В «Единой России» готовы оказать помощь пенсионерам, если у них возникнут проблемы с получением единовременной выплаты

Новости мира

В Липецке спасатели сняли с окна на улице Космонавтов голого мужчину

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]