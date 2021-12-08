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Среда, 8 декабря, 2021
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Журналистка Ирина Шихман сняла в Рязани выпуск о бренде Max Factor

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / youtube.com / А поговорить?

Журналистка и видеоблогер Ирина Шихман выпустила на своём YouTube-канале «А поговорить?» ролик об истории бренда Max Factor. Часть сцен была снята в Рязани. 

В видео, помимо прочего, рассказывается, как бизнесмен Максимилиан Факторович открыл в Рязани свою первую парикмахерскую, а после стал основателем крупной косметической компании. 

Напомним, дом предпринимателя находится на улице Соборной, 48. 

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А в самом центре нашего города – в торговых рядах на Кольцова – работает исторический салон «Аромат времени». Строго говоря, это не совсем музей. Здесь нет закрытых витрин и строгих смотрителей. Многие экспонаты можно трогать руками и, конечно, нюхать.

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