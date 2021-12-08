Журналистка Ирина Шихман сняла в Рязани выпуск о бренде Max Factor

Журналистка и видеоблогер Ирина Шихман выпустила на своём YouTube-канале «А поговорить?» ролик об истории бренда Max Factor. Часть сцен была снята в Рязани.

В видео, помимо прочего, рассказывается, как бизнесмен Максимилиан Факторович открыл в Рязани свою первую парикмахерскую, а после стал основателем крупной косметической компании.

Напомним, дом предпринимателя находится на улице Соборной, 48.

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А в самом центре нашего города – в торговых рядах на Кольцова – работает исторический салон «Аромат времени». Строго говоря, это не совсем музей. Здесь нет закрытых витрин и строгих смотрителей. Многие экспонаты можно трогать руками и, конечно, нюхать.