Журналист Максим Елисеев погиб в результате атаки БПЛА

26 декабря в зоне проведения специальной военной операции погиб внештатный корреспондент паблика «Рязанский формат» Максим Елисеев.

Два года назад Максим отправился на фронт, где выполнял обязанности связиста в ЛНР на харьковском направлении. Он погиб в возрасте 31 года в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

Максим несколько лет работал в штате рязанского радио, вел новостные выпуски и тематические программы. Позже, перейдя на работу в Москву и став редактором телеканала «Известия», он продолжал сотрудничать с «Рязанским форматом», работая над радиопроектом «Наш календарь».