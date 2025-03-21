Жёлтые розы, музыка и весенние выкрутасы! Афиша мероприятий Рязани на выходные 22-23 марта

Незаметно первый месяц весны подбирается к своему завершению. Погода наконец становится стабильно тёплой, птицы свищут и поют без перерыва… А не заняться бы нам тем же? Ведь культурные учреждения города приготовили достаточно мероприятий – возможностей для этого! Узнаем же, каких, где и во сколько.

22 марта, суббота

– «Мордовский край – цветущая земля» (6+), Культурно-досуговый центр «Октябрь» – в рамках цикла мероприятий «Этно-суббота», позволяющего проникнуться духом и творчеством той или иной культуры, 22 марта в 12:00 пройдет программа, освещающая традиции и обычаи Мордовии. Вход свободный, так что каждый желающий сможет насладиться колоритными выступлениями артистов Рязани и Рязанской области.

– Мастер-классы на Рязанской ВДНХ (12+) – Резиденция традиций – внимание, каламбур – традиционно не оставляет без увлекательных занятий по рукоделию, на сей раз двух. 22 марта и тоже в 12:00 вместе с художником Владиславом Ефремовым изобразят жёлтую розу на холсте. Цена вопроса – 1200 рублей, запись — по ссылке.

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В свою очередь в воскресенье 23 числа, в 13:30 мастерская «Мира» проведет занятие по изготовлению брелка-зайки в подарочной коробке. Стоит МК 1100 рублей, записываемся здесь.

– Концертная программа «Весенние выкрутасы» (6+), Дворец культуры «Приокский» – ежегодный праздник русского народного творчества состоится в 16:00. С подачи организатора в лице народного любительского художественного коллектива Рязанской области ансамбля народного танца «Лель» и при участии песенно-инструментального ансамбль «Славяне» (руководитель Иван Мишуров) будут исполнены исконно фольклорные и общеизвестные народные песни. Также в честь Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войны на сцене отгремят песни военных лет и тематические танцевальные композиции.

Ну а в воскресенье помимо мастер-класса стоит посвятить время старому-доброму ленивому отдыху.