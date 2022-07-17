«Жизнь перевернётся»: Глоба предрёк трём знакам зодиака новости, которые изменят судьбу

Известный российский астролог Павел Глоба убеждён: три знака зодиака в период с 15 июля могут получить такие известия, которые кардинальное повлияют на их будущее.

Близнецам придут весточки от бывших коллег и деловых партнёров. Есть вероятность, что деловые и организаторские качества представителей этого знака понадобятся в каком-нибудь серьёзном высокооплачиваемом проекте. Шанс роста финансовой удачи высок, так что будьте начеку и не отказывайтесь от поступающих предложений.

Весы и вовсе получат новости от бывших пассий. Поэтому есть риск того, что изменятся не только планы на будущее, но и окружение. Те, кого Весы пустят в свою жизнь после 15 июля, останутся в ней надолго.

А вот Козерогов ждёт время расплаты по счетам. После 15 июля им напомнят о всех долгах, несделанных делах, забытых проектах, невыполненных обещаниях. Будьте готовы к тому, что напомнят о них вам люди из прошлого, которые, как вам казалось, о вас позабыли.