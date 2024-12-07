До 4 февраля 2025 года Юпитер — планета возможностей и справедливости — будет находиться в ретроградном движении. Это астрологическое событие обещает каждому знаку зодиака период саморефлексии, переосмысления приоритетов и переоценки ценностей. Важно помнить, что ретроградность — не повод для паники, а шанс проанализировать свои действия и извлечь уроки из прошлого, пишет Theday.ru.

Для некоторых знаков это время станет особенно значимым. Вот прогноз для тех, кому предстоит пройти через яркие перемены.

Овен

Овны, ваш темперамент и стремление идти напролом могут стать препятствием в этот период. Юпитер подталкивает вас к тому, чтобы обуздать импульсивность и научиться терпению. Вместо того чтобы сразу бросаться в бой, попробуйте прислушиваться к интуиции и продумывать свои шаги наперед.

Ретроградный Юпитер станет периодом внутреннего роста. Вам придется пересмотреть свои принципы и, возможно, открыть в себе новые качества. Направьте свою энергию на созидание, чтобы шагнуть к заветной мечте с ясной головой и открытым сердцем.

Рак

Для Раков это время испытаний. Возможно, вам придется взять на себя роль, к которой вы не привыкли — проявить настойчивость, выдержку и даже жесткость. Задача не из простых, но она принесет важные уроки.

Если в вашем окружении есть люди, которые тянут вас назад, не бойтесь попрощаться с ними. Прислушивайтесь к своей интуиции, которая сейчас станет вашим главным советчиком. Помните: избавившись от токсичных связей, вы почувствуете себя легче и свободнее.

Весы

Весы, ваши планы и амбиции, возможно, потребуют корректировок. В ретроградный период энергия может убывать быстрее, чем обычно, и это может вызвать раздражение. Задачи, которые не удается выполнить с первого раза, не стоит сразу забрасывать. Дайте себе время, чтобы пересмотреть подход.

Перестаньте гнаться за совершенством — вместо этого расставьте приоритеты и двигайтесь шаг за шагом. Не перегружайте себя, чтобы сохранить внутреннюю гармонию.

Стрелец

Стрельцы, вам предстоит встретиться с призраками прошлого. Люди, конфликты или незаконченные дела могут вновь появиться на вашем пути. Юпитер подсказывает, что пора разрешить эти вопросы и двигаться дальше.

Не забывайте о собственных интересах. Этот период учит вас ставить себя на первое место, не поддаваясь влиянию со стороны. Уделите внимание своим увлечениям — это поможет снять стресс и наполнить жизнь новыми красками.