Пятница, 4 октября, 2024

«Жизнь должна продолжаться»: Клычков обратился к орловцам после ракетной опасности

Автор: powder

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал во время прямого эфира первую объявленную в регионе тревогу ракетной опасности, пишут «Орловские новости».

По его словам, это была реальная угроза, а не учебная.

«Хочу поблагодарить силы противовоздушной обороны. Они отработали, и цели были сбиты», – уточнил Клычков.

Глава региона отметил, что видел много фотографий, где висят замки на подвалах. Он призвал чиновников провести проверку.

«Жизнь не останавливается на этом. Нас будут пытаться напугать. Наша задача – жить и работать», – подчеркнул губернатор.

Клычков добавил, что впредь звук сирены просто так включать не будут. В этой ситуации важно уйти от окон в помещении. Будучи в транспорте, нужно остановиться и пойти в укрытие.

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