«Жизнь должна продолжаться»: Клычков обратился к орловцам после ракетной опасности

Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал во время прямого эфира первую объявленную в регионе тревогу ракетной опасности, пишут «Орловские новости».
По его словам, это была реальная угроза, а не учебная.
Глава региона отметил, что видел много фотографий, где висят замки на подвалах. Он призвал чиновников провести проверку.
Клычков добавил, что впредь звук сирены просто так включать не будут. В этой ситуации важно уйти от окон в помещении. Будучи в транспорте, нужно остановиться и пойти в укрытие.