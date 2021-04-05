Жителя Рязанской области объявили в розыск за долги по алиментам

Судебные приставы разыскивают Цуцарева Олега Владимировича. Мужчина задолжал по алиментам почти 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Рязанской области.

Цуцарев Олег Владимирович 29.05.1971 г.р. уклоняется о уплаты долга в пользу несовершеннолетнего сына. На связь с судебными приставами должник не выходит, по месту регистрации и по последнему месту жительства в себе Ключ Кораблинского района не проживает.

Если вам что-либо известно о местонахождении данного лица, сообщите в Дежурную часть ведомства по телефону: +7 (4912) 29-45-00.