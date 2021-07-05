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Понедельник, 5 июля, 2021
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Жителя Рязанского района осудят за убийство отца

7info
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Следователи завершили работу над уголовным дело 41-летнего жителя Рязанского района, обвиняемого в убийстве отца. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По данным следствия, 7 апреля 2021 года в посёлке Мурмино Рязанского района между родственниками произошёл бытовой конфликт. Сын жестоко избил отца, пожилой человек умер на месте происшествия.

Мужчина полностью признал вину. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

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