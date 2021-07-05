Жителя Рязанского района осудят за убийство отца

Следователи завершили работу над уголовным дело 41-летнего жителя Рязанского района, обвиняемого в убийстве отца. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.
По данным следствия, 7 апреля 2021 года в посёлке Мурмино Рязанского района между родственниками произошёл бытовой конфликт. Сын жестоко избил отца, пожилой человек умер на месте происшествия.
Мужчина полностью признал вину. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.
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