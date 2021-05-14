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Жителя Клепиков объявили в розыск судебные приставы

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Судебные приставы объявили в розыск жителя Спас-Клепиков. Причина – долги по алиментам.

Ербулатов Руслан Кюриевич 27.08.1978 г.р не выплачивает средства на содержание несовершеннолетнего сына. Долг по алиментам составил 190 тысяч рублей.

Так как по месту регистрации и последнему месту жительства должника не удалось обнаружить, судебные приставы объявили его в розыск.

Управление ФССП России по Рязанской области обращается к гражданам: если вы обладаете информацией о местонахождении должника, обратитесь дежурную часть ведомства по телефону: +7 (4912) 29-45-00.

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