Жителя Касимова будут судить за убийство собутыльника

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В Касимове мужчина предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти знакомому, сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении безработного местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст.111 УК РФ).

По данным следствия, 19 марта 2021 года компания распивала спиртные напитки в квартире своего знакомого, перебравшегося жить в другой регион. После застолья, когда мужчины собрались расходиться, один из гостей попытался испортить интерьер квартиры, за что был жестоко избит обвиняемым. Оставив потерпевшего в подъезде, обвиняемый сообщил его матери, что тот пьян и не сможет самостоятельно добраться до своего дома. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 28 марта 2021 года потерпевший скончался от полученных телесных повреждений в районной больнице.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении 40-летнего жителя г. Касимова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.