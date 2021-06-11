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Пятница, 11 июня, 2021
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Жителя Касимова будут судить за убийство собутыльника

7info
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В Касимове мужчина предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти знакомому, сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ. 

Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении безработного местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст.111 УК РФ). 

По данным следствия, 19 марта 2021 года компания распивала спиртные напитки в квартире своего знакомого, перебравшегося жить в другой регион.  После застолья, когда мужчины собрались расходиться, один из гостей попытался испортить интерьер квартиры, за что был жестоко избит обвиняемым. Оставив потерпевшего в подъезде, обвиняемый сообщил его матери, что тот пьян и не сможет самостоятельно добраться до своего дома. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 28 марта 2021 года потерпевший скончался от полученных телесных повреждений в районной больнице.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении 40-летнего жителя г. Касимова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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