Вторник, 7 марта, 2023
Татьяна Проводина

Жительницы Рязани перечислили самые необычные подарки к Международному женскому дню

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Изображение от pvproductions на Freepik

Сервис SuperJob выяснил, какие самые необычные подарки рязанки получали на 8 марта. В лидерах списка оказались домашние животные и комнатные растения.

Цветы — традиционный подарок женщинам в Международный женский день. Но и он может удивить, если даритель — мужчина, от которого не ждали такого знака внимания. Неожиданным такой подарок может оказаться и при выборе очень экзотичного растения. 15% женщин назвали цветы и комнатные растения самым необычным подарком на 8 марта.

11% рязанок удивил презент в виде домашнего питомца. Неожиданным подарком для 6% жительниц Рязани стали разные сертификаты, украшения, обувь и одежда. По 4% респонденток назвали посуду, бытовую технику и путешествие.

В числе других оригинальных подарков рязанки называли летнюю резину, набор рыбака, лотерейный билет, песочные часы, компас, песню, живых бабочек и будильник.

Открытый опрос проводился с 28 февраля по 6 марта 2023 года среди жительниц Рязани старше 18 лет.

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