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Жительницу Рязани приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство матери

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Рязанку признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери, повлекшем по неосторожности ее смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного комитета Рязанской области.

9 августа 2022 года в квартире одного из домов по улице Костычева осужденная, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанесла своей матери несколько ножевых ударов из-за того, что та отказалась дать ей денег на покупку спиртного. От полученных ранений потерпевшая скончалась.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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