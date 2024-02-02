Жительницу Касимова осудили за два коррупционных преступления

Касимовская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 290 УК РФ.

Установлено, что в ноябре 2020 года начальник отдела МТО одной из организаций Касимова получила взятку в виде денег от представителя юридической организации за оказание содействия по осуществлению закупок у данного поставщика путем заключения договоров и согласования счетов на оплату.

Опасаясь прекращения финансово-хозяйственных отношений между организациями потерпевшая перечислила денежные средства в сумме более 27 тыс. рублей. Кроме этого, подсудимая, являясь должностным лицом, в июле 2021 года предложила гражданке Б. систематически перечислять ей лично в качестве взятки денежные средства за регулярное осуществление закупок у общества. По договоренности сторон в период с 21.07.2021 по 01.06.2022 представитель ООО перечислил денежные средства в сумме более 15 тыс. рублей.

Касимовский районный суд с учётом позиции государственного обвинителя признал ее виновной в совершении двух преступлений и назначил наказание в виде штрафа в размере 350 тыс рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных органах сроком на 2 года.