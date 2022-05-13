Жительница Тулы украла у рязанских пенсионеров 700 тысяч рублей

Александр Ильин
Кадр: УМВД России по Рязанской области

45-летняя жительница Тульской области подозревается в хищениях сбережений у пенсионеров Рязани, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По данным полиции, женщина специально приезжала в рязанский регион. Выбирая на улице пенсионеров, она провожала их до дома и проникала в жилище под видом социального работника. Затем, рассказывая о денежных реформах или социальных выплатах, похищала сбережения.

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От действий злоумышленницы пострадали минимум 8 пожилых людей в возрасте от 72 до 89 лет. Суммарный ущерб составил 713 тысяч рублей.

Известно, что ранее жительница Тулы была судима за серии краж и мошенничеств и провела в местах лишения свободы более 7 лет.

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