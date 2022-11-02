Жительница соседнего региона обокрала 90-летнюю женщину в Ермиши

Жительница Республики Мордовия похитила из дома 90-летней жительницы посёлка Ермишь 220 тысяч рублей. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Сотрудники МО Сасовский нашли и задержали 28-летнюю женщину, подозреваемую в преступлении.

Родственники потерпевшей рассказали полицейским, что из дома 90-летней жительницы посёлка Ермишь пропали сбережения, которые женщина хранила в аптечном шкафчике.

В день происшествия пенсионерка находилась дома и лишь несколько раз выходила во двор, не запирая на это время входную дверь. Оперативники предположили, что грабитель воспользовался незапертой дверью, обследовал помещение и, забрав деньги, скрылся.

Свидетели рассказали сотрудникам правоохранительных органов об автомобиле, который заметили недалеко от дома потерпевшей, а также незнакомой женщине, садившейся в это авто.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. 28-летнюю жительницу Мордовии нашли и задержали.

Предварительно установлено, что злоумышленница специально арендовала машину для приезда в Рязанскую область. В Ермиши она попыталась зайти в несколько домов. Обнаружив незапертую дверь, женщина вошла в помещение, осмотрелась и, забрав все найденные деньги – 220 тысяч рублей – незаметно скрылась.

Следственное подразделение МО МВД Сасовский возбудило уголовное дело по статье о краже. Подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы.

В МВД по Рязанской области напоминают правила безопасности, которые помогут сохранить квартиру в неприкосновенности:

– Все запирающие устройства должны быть хорошо подогнаны и плотно закрываться;

– Всегда запирайте входную дверь, даже когда вы дома или если вышли на минутку;

– По возможности установите решётки на все остеклённые конструкции, особенно на нижних этажах;

– Перепишите номера теле-, видео- и аудиоаппаратуры, ценных бумаг и спрячьте этот список;

– Не оставляйте ключи от квартиры в доступных местах, особенно возле дверей.

Обо всех подозрительных визитёрах и незнакомцах, выносящих вещи из подъезда, следует сообщать в полицию.

В ведомстве также призвали не покупать с рук вещи у случайных людей: они могут оказаться крадеными.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram