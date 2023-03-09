Четверг, 9 марта, 2023
Татьяна Проводина

Жительница Скопина подала в суд на соседку за пост в социальных сетях

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Изображение от Freepik

Скопинский районный суд Рязанской области рассмотрит иск жительницы Скопина к соседке. Поводом для обращения женщины в суд стали сведения, которые ответчица распространяла о ней в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе Скопинского райсуда.

Как отмечается, соседка заявительницы публиковала порочащие сведения, не соответствующие действительности. Тем самым она причинила жительнице Скопина нравственные страдания. Так что женщина требует с соседки компенсацию морального вреда.

Иск о защите чести и достоинства, а также взыскании денежной компенсации морального вреда суд рассмотрит 13 марта 2023 года.

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