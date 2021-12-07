Жительница Сасова проведёт 8 месяцев на исправительных работах за кражу водки

В районном суде города Сасово вынесли приговор 26-летней местной жительнице, которая совершила грабёж (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
Установлено, что в мае 2021 года девушка похитила из продуктового магазина две бутылки водки, спрятав их под одеждой.
Злоумышленницу поймала на улице продавщица. Похищенный товар был возвращён на место.
Суд назначил наказание девушке в виде исправительных работ на 8 месяцев с удержанием в доход государства 5% заработной платы.