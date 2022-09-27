Вторник, 27 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Жительница Касимова похитила с карты пенсионерки больше 8 тысяч рублей

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Сотрудники угрозыска МО МВД Касимовский задержали 34-летнюю жительницу Касимова по подозрению в хищении денег с утерянной банковской карты. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

60-летняя жительница Касимова заявила в полицию о хищении с её карты 8420 рублей. Карту пенсионерка потеряла, а на её телефон приходили уведомления о списании денег за покупки в магазинах. До того как женщина заблокировала карту, со счёта были похищены 8420 рублей.

Оперативники посетили места покупок с помощью карты и отсмотрели записи камер видеонаблюдения. Выяснилось, что покупки совершала одна и та же женщина. Её личность установили, подозреваемую нашли и задержали. Злоумышленницей оказалась 34-летняя неработающая местная жительница.

Женщина не попыталась вернуть утерянную карту владелице, не обратилась в банк и отдел полиции, а фактически присвоила чужие средства.

Следователь МО МВД Касимовский возбудил в отношении подозреваемой уголовное дело по статье о краже.

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