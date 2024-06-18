Вторник, 18 июня, 2024

Жительница Касимова лишилась 1,5 млн рублей при попытке купить машину на «Авито»

Автор: 7info

Опубликовано

Создано с помощью ИИ

Жительница Касимова лишилась более полутора миллионов рублей, пытаясь купить автомобиль через интернет-сервис, сообщает сайт ИД «Пресса».

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Касимовский» возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

По предварительным данным, в конце мая в отдел полиции «Касимовский» обратилась 42-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошенников при попытке купить машину на «Авито». Подобрав подходящую модель, она связалась с продавцом, который предложил продолжить общение через телефонный мессенджер и отключил функцию «Авито-доставка».

Мошенник, якобы находившийся в Калининграде, убедил женщину, что автомобиль будет доставлен автовозом. После подписания договора купли-продажи, отправленного через мессенджер, он попросил перевести на его банковскую карту 1 миллион 591 тысячу рублей. Женщина выполнила требования, но спустя несколько дней, когда автомобиль так и не прибыл, поняла, что была обманута.

Расследование продолжается.

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