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Среда, 15 июня, 2022

Жительница Челябинска выбросила из окна двоих детей

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Татьяна Проводина

Жительница Челябинска выбросила из окна двоих детей

Подробности трагедии приводит РЕН ТВ. Женщина 1984 года рождения выбросила из окна дома на улице Богдана Хмельницкого своих малолетних детей, а затем покончила с собой.

Мальчик 2019 года рождения погиб на месте. Второй ребёнок 2010 года рождения получил тяжелейшие травмы. Сейчас врачи борются за его жизнь в реанимации. Состояние ребёнка оценивается как тяжёлое, у него множественные переломы позвоночника и костей таза.

Обстоятельства случившегося выясняются, о причинах происшествия пока не сообщается.

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