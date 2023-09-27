Жительница Башкирии обвинила мужа-полицейского в избиении до потери сознания, пишет телеграм-канал Baza.

По данным источника, супруги с двумя детьми вернулись из гостей, женщина решила продолжить отдых у подруги. Мужчине этот вариант не понравился, старший лейтенант стал отчитывать женщину.

Словесный спор, по словам женщины, завершился тем, что супруг ударил её в челюсть. Пострадавшая потеряла сознание.

Женщина пожаловалась на супруга в полицию, но заявления писать не стала. А на следующий день сообщила, что звонила только потому, что муж ее не отпускал из дома.