Жителю Рыбного грозит до 2 лет лишения свободы за незаконный вылов рыбы

Участковые уполномоченные полиции пресекли в Рязанской области незаконный вылов рыбы. Сотрудники ОМВД по Рыбновскому району недалеко от села Пощупово задержали жителя Рыбного, подозреваемого в добыче рыбы с помощью сети.
Во время рейда на Оке правоохранители заметили мужчину, извлекавшего улов при помощи заранее установленной подо льдом сети-ловушки. Подозреваемого задержали.
Злоумышленником оказался 48-летний житель города Рыбного, который ранее был судим за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
Правила рыболовства запрещают добывать водные ресурсы рыболовными сетями и ловушками. Полицейские изъяли снасть и 6 особей рыб, добытых незаконным способом.
По уголовной статье о незаконной добыче водных биоресурсов подозреваемому грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.
Участковые уполномоченные полиции территориальных органов МВД на районном уровне Рязанской области регулярно проводят мероприятия по выявлению и пресечению незаконной добычи водных биоресурсов и нарушению правил рыбалки.
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