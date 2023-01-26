Жителю Рыбного грозит до 2 лет лишения свободы за незаконный вылов рыбы

Участковые уполномоченные полиции пресекли в Рязанской области незаконный вылов рыбы. Сотрудники ОМВД по Рыбновскому району недалеко от села Пощупово задержали жителя Рыбного, подозреваемого в добыче рыбы с помощью сети.

Во время рейда на Оке правоохранители заметили мужчину, извлекавшего улов при помощи заранее установленной подо льдом сети-ловушки. Подозреваемого задержали.

Злоумышленником оказался 48-летний житель города Рыбного, который ранее был судим за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Правила рыболовства запрещают добывать водные ресурсы рыболовными сетями и ловушками. Полицейские изъяли снасть и 6 особей рыб, добытых незаконным способом.

По уголовной статье о незаконной добыче водных биоресурсов подозреваемому грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Участковые уполномоченные полиции территориальных органов МВД на районном уровне Рязанской области регулярно проводят мероприятия по выявлению и пресечению незаконной добычи водных биоресурсов и нарушению правил рыбалки.