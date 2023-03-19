Воскресенье, 19 марта, 2023
Татьяна Проводина

Жителям Рязанской области предложат свыше 500 вакансий на предприятиях ОПК

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Изображение от senivpetro на Freepik

В центре занятости населения Рязанской области 21 марта пройдёт ярмарка вакансий рабочих мест. Предприятия ОПК предложат соискателям около 520 вакансий.

В ярмарке будут участвовать РПТП «Гранит», ПАО «Тяжпрессмаш» и Государственный Рязанский приборный завод. Работодателям требуются сотрудники по разным специальностям:

электросварщик ручной сварки,

электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования,

токарь,

слесарь-ремонтник,

слесарь механосборочных работ,

начальник цеха,

инженер по подготовке производства,

мастер,

начальник отдела,

слесарь-ремонтник,

экономист 2-й категории,

инженер-механик,

каменщик, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов,

ведущий инженер-электроник и другие.

Предлагаемая зарплата варьируется от 17 до 90 тысяч рублей.

Возрастное ограничение 16+

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