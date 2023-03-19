Жителям Рязанской области предложат свыше 500 вакансий на предприятиях ОПК

В центре занятости населения Рязанской области 21 марта пройдёт ярмарка вакансий рабочих мест. Предприятия ОПК предложат соискателям около 520 вакансий.
В ярмарке будут участвовать РПТП «Гранит», ПАО «Тяжпрессмаш» и Государственный Рязанский приборный завод. Работодателям требуются сотрудники по разным специальностям:
электросварщик ручной сварки,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
токарь,
слесарь-ремонтник,
слесарь механосборочных работ,
начальник цеха,
инженер по подготовке производства,
мастер,
начальник отдела,
слесарь-ремонтник,
экономист 2-й категории,
инженер-механик,
каменщик, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов,
ведущий инженер-электроник и другие.
Предлагаемая зарплата варьируется от 17 до 90 тысяч рублей.
Возрастное ограничение 16+
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