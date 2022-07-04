Жителям Рязанской области напомнили правила безопасности при походе в лес.

Отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области опубликовал памятку для грибников.

При походе в лес нужно обязательно:

сообщить близким, когда и куда конкретно собираетесь, по какому маршруту будете двигаться, в какое время планируете вернуться;

распечатать и взять с собой карту местности;

карту изучить заранее, обратив внимание на положение водоёмов и линий электропередачи;

иметь при себе заряженный телефон, портативную зарядку к нему, свисток и фонарик;

выбрать яркую одежду по погоде, взять головной убор;

надеть крепкую и непромокаемую обувь;

взять запас воды и еды, спички и зажигалку в непромокаемом пакете, свои ежедневные лекарства.

Взять компас и навигатор, если умеете ими пользоваться.

Если вы всё же заблудились, прежде всего нужно сохранять спокойствие и внимательно осмотреться. Затем следует позвонить на номер 112 и ждать указаний от спасателей. Можно коротко сообщить родственникам о ситуации и попросить их не звонить вам на сотовый: это быстро разряжает баратею телефона.

Обратиться можно и на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 8 (800) 700-54-52.

В отряде «ЛизаАлерт» советуют также не уходить далеко в лесной массив: в компактном лесу сложнее заблудиться и проще найти человека.