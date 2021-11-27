Жителям Костромы с антителами могут начать выдавать QR-коды

Власти Костромской области рассмотрели вопрос выдачи QR-кодов тем, кто бессимптомно переболел коронавирусом и кого имеется высокий титр антител, сообщает ГТРК «Кострома».

Рабочее совещание по вопросам ситуации с коронавирусом провёл глава региона Сергей Ситников. Участие в заседание также приняли руководители региональных Управлений Роспотребнадзора, Росздравнадзора и областного Депздрава.

По итогам обсуждения губернатор поставил задачу специалистам оценить возможность предоставления QR-кодов костромичам, которые имеют высокий титр антител. Решение по вопросу озвучат в ближайшее время.

Напомним, сейчас QR-код могут получить только граждане, переболевшие ковидом или прошедшие вакцинацию.