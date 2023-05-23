Жителя Сасовского района будут судить за убийство знакомого в День святого Валентина

Следователи завершили работу над уголовным дело жителя Сасовского района, 1970 года рождения. Мужчину обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление совершено 14 февраля 2023 года в посёлке Сотницыно. Во время застолья со спиртным поссорились двое мужчин. Хозяин жилья нанёс гостю множественные удары руками по голове. Обвиняемый в ответ несколько раз ударил обидчика ножом в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.