Вторник, 23 мая, 2023
На главнуюНовости Рязани

Жителя Сасовского района будут судить за убийство знакомого в День святого Валентина

7info

Следователи завершили работу над уголовным дело жителя Сасовского района, 1970 года рождения. Мужчину обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление совершено 14 февраля 2023 года в посёлке Сотницыно. Во время застолья со спиртным поссорились двое мужчин. Хозяин жилья нанёс гостю множественные удары руками по голове. Обвиняемый в ответ несколько раз ударил обидчика ножом в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на здание в белгородском посёлке Борисовка

По словам Гладкова, пробита крыша здания, пожара нет. Оперативные службы выехали на место происшествий.

Эзотерик Алиева объяснила, почему ни в коем случае нельзя фотографироваться в зеркале

Сделанные в зеркало снимки могут принести в жизнь человека страшное...

В Ярославле ребёнок разбил витрину ТЦ, врезавшись в стекло на игрушечной машинке

В Ярославле, днём 22 мая, в ТЦ «Вернисаж» ребёнок разбил стекло одного из бутиков, врезавшись в него на игрушечной машинке.

В Рязани девочки-подростки свесились из окна на девятом этаже

Фото сделаны на улице Песоченской, дом 14 в Дашково-Песочне.

Голая женщина в центре Воронежа ходила по проезжей части

По словам очевидца, дама ходила по проезжей части, мешала машинам. Через некоторое время женщина легла на асфальт, раздвинув ноги.

Стали известны подробности смерти мужа Дианы Гурцкая Петра Кучеренко

Врачи проводили все реанимационные мероприятия, как положено и даже дольше — в течение 49 минут

Рязанский «Хлебозавод №3» реорганизовали в акционерное общество

Организацию возглавила Елена Буданова, она же возглавляла муниципальное предприятие.

26 лет назад был подписан Устав Союза России и Белоруссии

Свои подписи в документе 23 мая 1997 года поставили президент России Борис Ельцин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В мэрии Рязани отреагировали на отсутствие на маршруте автобусов №45

Автобусы не курсируют по этому маршруту с 16 мая.

После обрушение потолка в рязанской школе №21 пройдут проверки

Мэр Рязани Елена Сорокина 22 мая анонсировала проверки в школах после обрушение потолочного перекрытия в школе №21.

В Белгородской области введён режим контртеррористической операции

Глава региона перечислил меры, которые начинают действовать в этом правовом режиме. 

Признаки невезения человека

Некоторым людям кажется, что им присуще невезение, и неудачи преследуют их на каждом шагу.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации