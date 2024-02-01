Четверг, 1 февраля, 2024
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Жителя Сапожка приговорили к шести годам тюрьмы за убийство знакомого

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Image by Freepik
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Суд вынес приговор мужчине 1978 года рождения, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

16 февраля 2022 года житель Сапожка выпивал со своим знакомым. Между мужчинами произошел конфликт, и тогда подсудимый жестоко избил товарища. От полученных травм потерпевший скончался в больнице через несколько дней.

Суд назначил виновному 6 лет 8 месяцев колонии строгого режима, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

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