Жителя Сапожка приговорили к шести годам тюрьмы за убийство знакомого

Суд вынес приговор мужчине 1978 года рождения, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

16 февраля 2022 года житель Сапожка выпивал со своим знакомым. Между мужчинами произошел конфликт, и тогда подсудимый жестоко избил товарища. От полученных травм потерпевший скончался в больнице через несколько дней.

Суд назначил виновному 6 лет 8 месяцев колонии строгого режима, сообщает СУ СК России по Рязанской области.