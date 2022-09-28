Жителя Ряжского района уличили в незаконном получении пособия по безработице вместе с пенсией по старости

В Ряжском районе прокуратура выявила незаконное получение гражданином пособия по безработице.

Гражданин состоял на учёте в Центре занятости населения Рязанской области в качестве безработного и получал пособие. Одновременно мужчина получал пенсию по старости по закону «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Одновременное получение двух таких пособий нарушает российское законодательство.

Прокурор Ряжского района вынес постановление о направлении материалов проверки в следственный орган. Будет решаться вопрос об уголовном преследовании гражданина по фактам нарушений уголовного законодательства.