Пятница, 3 марта, 2023
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Жителя Рязанской области будут судить за непреднамеренное убийство жены

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины 1978 года рождения, которого обвиняют в непреднамеренном убийстве жены. Подробности инцидента обнародовали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Обвиняемый – житель Клепиковского района. 16 сентября 2021 года между ним и его супругой вспыхнул конфликт. Мужчина, до этого инцидента неоднократно судимый, толкнул жену. Та потеряла равновесие, ударилась о спинку стула и скончалась.

В момент происшествия мужчина был пьян. Уголовной дело в отношении него отправлено на рассмотрение в суд.

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