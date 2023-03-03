Жителя Рязанской области будут судить за непреднамеренное убийство жены

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины 1978 года рождения, которого обвиняют в непреднамеренном убийстве жены. Подробности инцидента обнародовали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Обвиняемый – житель Клепиковского района. 16 сентября 2021 года между ним и его супругой вспыхнул конфликт. Мужчина, до этого инцидента неоднократно судимый, толкнул жену. Та потеряла равновесие, ударилась о спинку стула и скончалась.

В момент происшествия мужчина был пьян. Уголовной дело в отношении него отправлено на рассмотрение в суд.