Жителя Пронского района Рязанской области будут судить за убийство

Михайловский МСО СУ СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Пронского района 1969 года рождения по обвинению в убийстве. Ранее мужчину не раз привлекали к уголовной ответственности.

Как установили следователи, 21 октября 2022 года в селе Тырново между двумя пьяными мужчинами произошла ссора. Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего обухом топора по голове и несколько раз ударил ножом в шею. От полученных ранений пострадавший скончался на месте. Обвиняемый вывез тело на автомобилей в поле возле села Гремяки.

Преступление удалось раскрыть по горячим следам, по ходатайству следователя обвиняемого заключили под стражу.

Следствие собрало достаточно доказательств и направило уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.

В следственном управлении напомнили, что чрезмерное употребление алкоголя приводит к раздражительности, немотивированной агрессии и снижению самоконтроля. По закону, суд может признать состояние алкогольного опьянения отягчающим обстоятельством и назначить виновному более суровое наказание.