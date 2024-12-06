Жителя Касимовского района оштрафовали на солидную сумму за попытку дать взятку

Касимовский районный суд признал местного жителя виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу. Подробности дела сообщаются на сайте суда.

В июне 2024 года гражданин Ю., ехавший в нетрезвом состоянии за рулём автомобиля по автодороге Ряжск — Касимов — Нижний Новгород, попал в аварию. Его иномарка слетела в кювет и врезалась в дерево.

Когда на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, водитель предложил им не составлять протокол о нетрезвой езде за 20 тысяч рублей. Правоохранители предупредили гражданина, что он совершает преступление, пытаясь дать взятку.

На своём автомобиле инспекторы повезли касимовца на медосвидетельствование. В салоне машины он предложил уже 30 тысяч рублей, а когда сотрудники ГИБДД от взятки отказались, положил деньги между передними сиденьями около ручки переключения передач служебного автомобиля.

О попытке подкупа полицейские доложили в дежурную часть, их коллеги пресекли противоправную деятельность Ю., в связи с чем преступные действия не были им доведены до конца по независящим от него обстоятельствам.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся. Дело суд рассматривал в общем порядке.

Касимовский районный суд Рязанской области признал Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей, говорится в сообщении на сайте суда.

Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.