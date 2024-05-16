В Берлине полицейские заломали местного жителя Вадима Кёнига на 9 Мая за футболку с фото Владимира Путина и Сергея Лаврова, пишет SHOT.

Собеседник телеграм-канала уточнил, что пришел к мемориалу в столице Германии, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. К нему подошли полицейские и в грубой форме велели снять одежду с надписью «С любовью из России».

«Ощущение, что Германия вернулась во времена Гитлера. Полиция себя ведет как натуральные эсэсовцы и фашисты», – отметил Кёниг.

Мужчина отметил, что просил силовиков дать ему возможность взять сменную одежду из машины. Полиция не дослушала его. Берлинца скрутили, посадили в автозак и оставили там минимум на три часа под палящим солнцем без воды.

В отделении сотрудники провоцировали мужчину. Ему грозят статьей об интервенции. Кёниг переехал из Казахстана в Германию более 30 лет назад.