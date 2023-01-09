Понедельник, 9 января, 2023
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Жители Воронежа пожаловались на необычно высокие цены на такси

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Воронежцев возмутили необычно высокие цены на такси в «Яндекс.Такси» и Uber, сообщил портал «Мое! Онлайн».

По словам горожан, расценки на поездки выросли утром, 9 января.

«Обычно я где-то за 250 — 300 рублей доезжаю до работы утром. А сейчас нужно отдать 450 рублей!» — отметила одна из местных жительниц.

Издание предположило, что причиной этому стала морозная погода – многие горожане не захотели мерзнуть на остановках в первый рабочий день.

В самом сервисе пояснили, что на стоимость поездки в первую очередь влияет количество свободных машин в конкретное время в районе, где находится пассажир.

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