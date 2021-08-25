Жители Спас-Клепиков уже в этом году получат качественную питьевую воду 

В среду, 25 августа, Николай Любимов пообещал жителям Спас-Клепиков, что уже в этом году они начнут получать качественную питьевую воду. Об этом он заявил во время поездки в Клепиковский район.

Губернатор напомнил, что в настоящее время в райцентре возводят водозаборный узел и артезианскую скважину на улицах Зеленой и Луговой. Строительство уже завершено на 80%. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экология».

— В общей сложности из федерального, областного и местного бюджетов выделили около 52 млн рублей на строительство этих двух объектов. Данный проект позволит нормализовать содержание в воде железа и фтора, — отметил Николай Любимов.

Глава региона напомнил, что вопрос обеспечения качественной питьевой водой характерен для всей средней полосы России.