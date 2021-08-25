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Среда, 25 августа, 2021
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Жители Спас-Клепиков уже в этом году получат качественную питьевую воду 

Елена Лобанова
Жители Спас-Клепиков уже в этом году получат качественную питьевую воду 
Фото пресс-службы правительства Рязанской области

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В среду, 25 августа, Николай Любимов пообещал жителям Спас-Клепиков, что уже в этом году они начнут получать качественную питьевую воду. Об этом он заявил во время поездки в Клепиковский район. 

Губернатор напомнил, что в настоящее время в райцентре возводят водозаборный узел и артезианскую скважину на улицах Зеленой и Луговой. Строительство уже завершено на 80%. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экология».  

— В общей сложности из федерального, областного и местного бюджетов выделили около 52 млн рублей на строительство этих двух объектов. Данный проект позволит нормализовать содержание в воде железа и фтора, — отметил Николай Любимов. 

Глава региона напомнил, что вопрос обеспечения качественной питьевой водой характерен для всей средней полосы России. 

— В Клепиковском районе это особенно чувствуется. Вода ржавая, с неприятным запахом. Благодаря строительству объектов уже в этом году проблема для территории будет решена полностью. Затем на очереди Тума, — заключил Николай Любимов.

  • Жители Спас-Клепиков уже в этом году получат качественную питьевую воду 
  • Жители Спас-Клепиков уже в этом году получат качественную питьевую воду 
  • Жители Спас-Клепиков уже в этом году получат качественную питьевую воду 
  • Жители Спас-Клепиков уже в этом году получат качественную питьевую воду 
  • Жители Спас-Клепиков уже в этом году получат качественную питьевую воду 

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