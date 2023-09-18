Вторник, 19 сентября, 2023
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Жители Солотчи продолжают жаловаться на свалку строительного мусора

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Жители Солотчи вновь пожаловались редакции 7info на мусор, оставшийся после сноса старых построек.

Рязанцы уже сообщали об образовавшейся свалке ранее. На участке между ЖК «Мещера» и домом №2Б на улице Мещерская снесли старые гаражи и сараи. По словам собеседника, металл, оставшийся от гаражей, вывезли, а обломки сараев не вывозят почти месяц.

Теперь, как отметил собеседник редакции, кроме мусора на месте сноса стали появляться ямы от подполов глубиной 2 метра.

«Тут же могут и несчастные случаи произойти. Уже оттаскивал оттуда детей», — поделился рязанец.

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