Жители Солотчи продолжают жаловаться на свалку строительного мусора

Жители Солотчи вновь пожаловались редакции 7info на мусор, оставшийся после сноса старых построек.

Рязанцы уже сообщали об образовавшейся свалке ранее. На участке между ЖК «Мещера» и домом №2Б на улице Мещерская снесли старые гаражи и сараи. По словам собеседника, металл, оставшийся от гаражей, вывезли, а обломки сараев не вывозят почти месяц.

Теперь, как отметил собеседник редакции, кроме мусора на месте сноса стали появляться ямы от подполов глубиной 2 метра.

«Тут же могут и несчастные случаи произойти. Уже оттаскивал оттуда детей», — поделился рязанец.