Жители Соколовки и Агропрома организовали сбор подписей за обустройство лесопарка на территории бывшей воинской части.

Открыт сбор подписей под обращением к врио губернатора Рязанской области Павлу Малкову и мэру Рязани Елене Сорокиной. Об этом сообщает ЭРА (Экологический Рязанский Альянс) ВКонтакте.

В тексте обращения жители требуют отменить продажу земельного участка, перевести его из зоны промпредприятий в зону лесопарков и городских лесов, а также обустроить в этом месте лесопарк.

Жителей микрорайонов приглашают поставить подписи в магазинах:

«Пикник» ул. Загородная д. 12А;

«Хозтовары» ул. Связи д. 15А (напротив школы №38);

«Продукты» ул. Связи д. 9 (булочная);

«Лесок» ул. 2-ая Прудная д. 2А;

«Продукты» ул. Лесная д. 33 (напротив ГАИ);

«Универсам» ул. Мира (напротив д.32).

В настоящее время аукцион по продаже земли приостановлен, в микрорайоне ждут врио главы Рязанской области Павла Малкова для общения с инициативной группой.