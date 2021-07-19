Жители Рязанской области быстро и бесплатно вернули по почте более 1 400 товаров в интернет-магазины

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С услугой «Легкий возврат» онлайн-покупатель может бесплатно сдать интернет-заказ в почтовое отделение по упрощенной процедуре. Единственное условие:онлайн-магазин, где приобретаются товары, должен быть подключен к услуге Почты России «Легкий возврат».

Для возврата заказа необходим только трек-номер – не требуются ни чек, ни документы, удостоверяющие личность. На порядок сокращено время оформления возврата, которое теперь составляет менее одной минуты, так как нет необходимости заполнять бланк в почтовом отделении.

Для интернет-магазинов услуга позволяет увеличить количество лояльных покупателей и приобрести новых, повысить средний чек, конверсию и частоту покупки, т.к. снимет основной барьер и нивелирует риски при дистанционном приобретении товара. Объем онлайн-покупок, сделанных жителями рязанской области через почтовые отделения региона, постоянно растет.

Для подключения к услуге «Легкий возврат» у интернет-магазина должен быть заключен соответствующий договор с Почтой России. Оформить его возможно по упрощенной схеме через электронный сервис. После заключения договора онлайн-магазин самостоятельно генерирует уникальный трек-номер для возврата отправлений.

Интернет-магазины, подключённые к услуге «Лёгкий возврат», самостоятельно информируют клиентов о возможностях и сроках возврата покупок на их площадках. Для компаний цена услуги по тарифу «Посылка. Легкий возврат» составит 150 рублей без НДС для отправлений весом до 0,5 кг включительно, плюс 15 рублей за каждые последующие 0,5 кг, что является одним из самых выгодных предложений на рынке.

Вернуть товар обратно продавцу по упрощенной процедуре можно в адрес более 550 интернет-магазинов, включая Алиэкспресс, Ozon, 220 volt, Kari, H&M. Услуга осуществляется в рамках законодательства на соответствующие категории товаров. За первые полгода рязанцы вернули в интернет-магазины по упрощенной схеме 1421 посылку.

Воспользоваться услугой можно, следуя инструкциям на сайте Почты России или обратившись в службу поддержки 8-800-1-000-000.