Жители Рязанской области стали проводить больше времени в интернет-магазинах

Жители Рязанской области стали уделять больше времени онлайн-шопингу. С начала января трафик на сайты популярных маркетплейсов и магазинов одежды в целом вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особым спросом стали пользоваться корейские сайты с косметикой, одеждой и бытовой техникой.

Самым популярным временем для поиска товаров в глобальной сети стала вторая рабочая неделя января. Трафик в это время почти на 20% превысил среднесуточные показатели. Такие выводы сделали аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных пользовательских обращений более чем к 30 интернет-ресурсам.

Рост трафика на сайты показывает, что после Нового года рязанцы интересуются не только бытовой техникой и товарами для дома, но и косметикой. Трафик на ряд ресурсов с такой продукцией увеличился более чем в 2 раза.

Среди российских маркетплейсов наибольший рост популярности – у Мегамаркета, трафик на него в январе вырос более чем в 20 раз. Интерес рязанцев к Ozon повысился почти в 2 раза, к Wildberries – 1,5 раза. Жители Рязанской области активнее выбирают товары на мультибрендовых онлайн-платформах, чем на сайтах отдельных брендов одежды. Согласно анализу данных, например, интерес к онлайн-магазину Lamoda вырос на 73%.

«В начале года и весь январь мы наблюдаем резкий скачок роста интернет-трафика на маркетплейсах. При это мы видим эту активность не только в крупных городах области, но и малых населенных пунктах. Чтобы наши абоненты комфортно пользовались всеми интернет-сервисами и платформами, а карточки товаров в онлайн-магазинах загружались моментально, в конце 2023 года мы модернизировали около 40 базовых станций в Рязани и области для повышения скорости мобильного интернета и расширения емкости сети», – рассказала директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.

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