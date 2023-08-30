Среда, 30 августа, 2023
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Жители Рязани видят МРОТ на уровне 38000 рублей – SuperJob

7info

Минтруд подготовил законопроект об увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года на 18,5%, таким образом, федеральный МРОТ составит 19 242 руб. Но даже самые скромные ожидания россиян к МРОТ выше запланированной суммы почти в 2 раза. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 31700 экономически активных респондентов, проживающих в городах с численностью населения от 500 тыс. человек.

По данным Исследовательского центра SuperJob, cредний желаемый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Рязани должен составлять, по мнению жителей города, 38 000 руб. в месяц. В ноябре 2022 года горожане оценивали МРОТ на уровне 35 900 руб. в месяц, в апреле 2022 года – 35 000 руб., в январе 2022 – 33 800 руб. в месяц, а в ноябре 2020 года – 29 800 руб. в месяц.

Самые высокие запросы к уровню МРОТ у москвичей — 44 200 руб., на втором месте — Владивосток (43 900 руб.), на третьем — Хабаровск (42 400 руб.). В пятерку городов с самыми высокими ожиданиями вошли Санкт-Петербург и Тюмень: местные жители хотели бы установления МРОТ на уровне 42 100 и 41 900 руб. соответственно.

Самый скромный минимальный размер оплаты труда запросили в Пензе (34 500 руб.), Ульяновске (36 100 руб.) и Кирове (36 200 руб.). В Оренбурге и Волгограде ожидания составили 36 600 и 36 700 руб. соответственно.

По сравнению с ноябрем 2022 года, наибольший прирост желаемого размера МРОТ отмечается в Екатеринбурге (+12%, 40 300 руб.), а также в Иркутске, Кемерово и Тольятти (по 10%, 40 800, 39 800 и 37 300 соответственно). Ожидания к уровню МРОТ жителей Самары и Ростова-на-Дону за 9 месяцев почти не изменились.

Место проведения опроса: города России с численностью населения от 500 тыс. человек.

Населенных пунктов: 37

Время проведения: 1 июля — 29 августа 2023 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население городов России с численностью населения от 500 тыс. человек старше 18 лет

Размер выборки: 31700 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из городов-миллионников, по 700 респондентов из городов-полумиллионников.

Вопросы:
«Сколько рублей в месяц, по вашему мнению, должен составлять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Москве?»;
«Сколько рублей в месяц, по вашему мнению, должен составлять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Санкт-Петербурге?»;
«Сколько рублей в месяц, по вашему мнению, должен составлять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в вашем регионе?» (рассчитано среднее значение, руб. в месяц)

Города-миллионникиСредний желаемый минимальный размер оплаты труда в регионе, руб. в месяц
Города-полумиллионникиАвгуст 2023Ноябрь 2022Апрель 2022Январь 2022Ноябрь 2020
Москва4420043500432004210040100
Владивосток4390040900407004050037400
Хабаровск4240040800392003880037600
Санкт-Петербург4210039900394003830035500
Тюмень4190039100382003760032300
Барнаул4090038200363003220031500
Иркутск4080037100370003680031400
Новосибирск4080039100390003570032100
Екатеринбург4030036000353003470033000
Махачкала4000038800380003700033200
Воронеж3980037300365003570030800
Кемерово3980036300363003400032200
Красноярск3970039500391003600035800
Челябинск3960036500363003290032300
Набережные Челны3950037800375003730033300
Томск3930036500356003460032800
Ярославль3930037600373003400029000
Омск3920038400383003590035400
Краснодар3910038000375003700032100
Новокузнецк3860036800350003390033500
Саратов3850036200344003160028900
Уфа3840035900363003360033000
Рязань3800035900350003380029800
Ростов-на-Дону3790037800368003500033900
Нижний Новгород3770035500332003280031100
Пермь3770036800363003250030400
Ижевск3740034900345003160028900
Липецк3740035900365003300030500
Казань3730035200335003340032300
Тольятти3730034000336003280028700
Астрахань3720035200339003380032400
Самара3690036800369003370032000
Волгоград3670035000334003290030500
Оренбург3660033900346003460028600
Киров3620035300356003210027300
Ульяновск3610035600338003200028300
Пенза3450033700329003280030100

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