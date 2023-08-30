Жители Рязани видят МРОТ на уровне 38000 рублей – SuperJob

Минтруд подготовил законопроект об увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года на 18,5%, таким образом, федеральный МРОТ составит 19 242 руб. Но даже самые скромные ожидания россиян к МРОТ выше запланированной суммы почти в 2 раза. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 31700 экономически активных респондентов, проживающих в городах с численностью населения от 500 тыс. человек.
По данным Исследовательского центра SuperJob, cредний желаемый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Рязани должен составлять, по мнению жителей города, 38 000 руб. в месяц. В ноябре 2022 года горожане оценивали МРОТ на уровне 35 900 руб. в месяц, в апреле 2022 года – 35 000 руб., в январе 2022 – 33 800 руб. в месяц, а в ноябре 2020 года – 29 800 руб. в месяц.
Самые высокие запросы к уровню МРОТ у москвичей — 44 200 руб., на втором месте — Владивосток (43 900 руб.), на третьем — Хабаровск (42 400 руб.). В пятерку городов с самыми высокими ожиданиями вошли Санкт-Петербург и Тюмень: местные жители хотели бы установления МРОТ на уровне 42 100 и 41 900 руб. соответственно.
Самый скромный минимальный размер оплаты труда запросили в Пензе (34 500 руб.), Ульяновске (36 100 руб.) и Кирове (36 200 руб.). В Оренбурге и Волгограде ожидания составили 36 600 и 36 700 руб. соответственно.
По сравнению с ноябрем 2022 года, наибольший прирост желаемого размера МРОТ отмечается в Екатеринбурге (+12%, 40 300 руб.), а также в Иркутске, Кемерово и Тольятти (по 10%, 40 800, 39 800 и 37 300 соответственно). Ожидания к уровню МРОТ жителей Самары и Ростова-на-Дону за 9 месяцев почти не изменились.
Место проведения опроса: города России с численностью населения от 500 тыс. человек.
Населенных пунктов: 37
Время проведения: 1 июля — 29 августа 2023 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население городов России с численностью населения от 500 тыс. человек старше 18 лет
Размер выборки: 31700 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из городов-миллионников, по 700 респондентов из городов-полумиллионников.
Вопросы:
«Сколько рублей в месяц, по вашему мнению, должен составлять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Москве?»;
«Сколько рублей в месяц, по вашему мнению, должен составлять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Санкт-Петербурге?»;
«Сколько рублей в месяц, по вашему мнению, должен составлять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в вашем регионе?» (рассчитано среднее значение, руб. в месяц)
|Города-миллионники
|Средний желаемый минимальный размер оплаты труда в регионе, руб. в месяц
|Города-полумиллионники
|Август 2023
|Ноябрь 2022
|Апрель 2022
|Январь 2022
|Ноябрь 2020
|Москва
|44200
|43500
|43200
|42100
|40100
|Владивосток
|43900
|40900
|40700
|40500
|37400
|Хабаровск
|42400
|40800
|39200
|38800
|37600
|Санкт-Петербург
|42100
|39900
|39400
|38300
|35500
|Тюмень
|41900
|39100
|38200
|37600
|32300
|Барнаул
|40900
|38200
|36300
|32200
|31500
|Иркутск
|40800
|37100
|37000
|36800
|31400
|Новосибирск
|40800
|39100
|39000
|35700
|32100
|Екатеринбург
|40300
|36000
|35300
|34700
|33000
|Махачкала
|40000
|38800
|38000
|37000
|33200
|Воронеж
|39800
|37300
|36500
|35700
|30800
|Кемерово
|39800
|36300
|36300
|34000
|32200
|Красноярск
|39700
|39500
|39100
|36000
|35800
|Челябинск
|39600
|36500
|36300
|32900
|32300
|Набережные Челны
|39500
|37800
|37500
|37300
|33300
|Томск
|39300
|36500
|35600
|34600
|32800
|Ярославль
|39300
|37600
|37300
|34000
|29000
|Омск
|39200
|38400
|38300
|35900
|35400
|Краснодар
|39100
|38000
|37500
|37000
|32100
|Новокузнецк
|38600
|36800
|35000
|33900
|33500
|Саратов
|38500
|36200
|34400
|31600
|28900
|Уфа
|38400
|35900
|36300
|33600
|33000
|Рязань
|38000
|35900
|35000
|33800
|29800
|Ростов-на-Дону
|37900
|37800
|36800
|35000
|33900
|Нижний Новгород
|37700
|35500
|33200
|32800
|31100
|Пермь
|37700
|36800
|36300
|32500
|30400
|Ижевск
|37400
|34900
|34500
|31600
|28900
|Липецк
|37400
|35900
|36500
|33000
|30500
|Казань
|37300
|35200
|33500
|33400
|32300
|Тольятти
|37300
|34000
|33600
|32800
|28700
|Астрахань
|37200
|35200
|33900
|33800
|32400
|Самара
|36900
|36800
|36900
|33700
|32000
|Волгоград
|36700
|35000
|33400
|32900
|30500
|Оренбург
|36600
|33900
|34600
|34600
|28600
|Киров
|36200
|35300
|35600
|32100
|27300
|Ульяновск
|36100
|35600
|33800
|32000
|28300
|Пенза
|34500
|33700
|32900
|32800
|30100