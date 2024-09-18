Среда, 18 сентября, 2024

Жители Рязани смогут подавать коллективные заявки на платформе «Госуслуги.Дом»

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от freepik

Государственная жилищная инспекция Рязанской области проинформировала об обновлении сервиса «Госуслуги.Дом», созданного с участием Минстроя и Минцифры России.

Теперь пользователям доступна новая функция — коллективная заявка. Это некое совместное онлайн-обращение соседей, которое облегчает взаимодействие между жильцами и управляющей организацией.

Чтобы создать коллективную заявку в приложении «Госуслуги.Дом», инициатору необходимо установить специальную отметку. Остальные собственники получат уведомление и смогут присоединиться к заявке в разделе «Заявки соседей». Документ будет отправлен в управляющую организацию, когда как минимум один другой собственник подтвердит его. Приложение также позволяет удалить заявку, если она больше не актуальна. Все присоединившиеся получат ответ одновременно.

Для того чтобы воспользоваться новым функционалом, необходимо обновить приложение до актуальной версии. Войти в приложение можно с использованием подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг.

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