Жители Рязани смогут подавать коллективные заявки на платформе «Госуслуги.Дом»

Государственная жилищная инспекция Рязанской области проинформировала об обновлении сервиса «Госуслуги.Дом», созданного с участием Минстроя и Минцифры России.

Теперь пользователям доступна новая функция — коллективная заявка. Это некое совместное онлайн-обращение соседей, которое облегчает взаимодействие между жильцами и управляющей организацией.

Чтобы создать коллективную заявку в приложении «Госуслуги.Дом», инициатору необходимо установить специальную отметку. Остальные собственники получат уведомление и смогут присоединиться к заявке в разделе «Заявки соседей». Документ будет отправлен в управляющую организацию, когда как минимум один другой собственник подтвердит его. Приложение также позволяет удалить заявку, если она больше не актуальна. Все присоединившиеся получат ответ одновременно.

Для того чтобы воспользоваться новым функционалом, необходимо обновить приложение до актуальной версии. Войти в приложение можно с использованием подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг.