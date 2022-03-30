Жители Рязани пожаловались на огромные очереди в наркодиспансере 

Рязанцы пожаловались на огромные очереди в отделении платных медуслуг областного наркологического диспансера на улице МОГЭС, сообщает ГТРК «Ока».

- Реклама -

Чтобы получить справки для работы, замены удостоверения водителя или на право владения оружием, людям приходится стоять по несколько часов. Раньше же получить нужный документ можно было за 15-20 минут.

Особенные трудности испытывают жителя районов, так как запись закрыта на 2 недели вперед.

Образование больших очередей связывают с двумя новыми законами, которые вступили в силу с 1 марта. Они подразумевают, в том числе, уделять посетителю больше времени.