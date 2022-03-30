Жители Рязани пожаловались на огромные очереди в наркодиспансере 

Рязанцы пожаловались на огромные очереди в отделении платных медуслуг областного наркологического диспансера на улице МОГЭС, сообщает ГТРК «Ока».
Чтобы получить справки для работы, замены удостоверения водителя или на право владения оружием, людям приходится стоять по несколько часов. Раньше же получить нужный документ можно было за 15-20 минут.
Особенные трудности испытывают жителя районов, так как запись закрыта на 2 недели вперед.
Образование больших очередей связывают с двумя новыми законами, которые вступили в силу с 1 марта. Они подразумевают, в том числе, уделять посетителю больше времени.