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Среда, 30 марта, 2022

Жители Рязани пожаловались на огромные очереди в наркодиспансере 

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Жители Рязани пожаловались на огромные очереди в наркодиспансере 

Александр Ильин
Фото: ГТРК «Ока»

Рязанцы пожаловались на огромные очереди в отделении платных медуслуг областного наркологического диспансера на улице МОГЭС, сообщает ГТРК «Ока».

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Чтобы получить справки для работы, замены удостоверения водителя или на право владения оружием, людям приходится стоять по несколько часов. Раньше же получить нужный документ можно было за 15-20 минут.

Особенные трудности испытывают жителя районов, так как запись закрыта на 2 недели вперед. 

Образование больших очередей связывают с двумя новыми законами, которые вступили в силу с 1 марта. Они подразумевают, в том числе, уделять посетителю больше времени.

«Выдача справок на оружие предполагает медосмотр, который включает патопсиходиагностическое исследование у психологов, затем оценка этих исследований у врача-психиатра. И у врача-психиатра чуть-чуть больше времени занимает оценка интерпретации полученных результатов», — пояснила заместитель главврача по оргметодработе наркодиспансера Ирина Золотых.

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