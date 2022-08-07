Жители Приокского попросили установить видеонаблюдение. Граждане жалуются на вандализм и нарушения ПДД.

Накануне с активистами ТОС «Приокский-2» и «Приокский-3» встретился Павел Малков. Об итогах встречи врио губернатора Рязанской области рассказал на своей странице в социальной сети.

На пересечении улиц Молодёжная и Дачная установлены уличные тренажёры, появилась площадка для стритбола. Дорожная заасфальтирована, также установлено ограждение. По словам Павла Малкова, получилось здорово.

Рязанцы попросили врио главы региона организовать видеонаблюдение из-за случаев вандализма на площадке и превышения скорости водителями на недавно отремонтированной дороге. Павел Малков пообещал взять вопросы в работу.

В парке Гагарина установлены малые архитектурные формы и обновлено освещение. Местные жители просят продолжить работу и в следующем году. В планах — проведение общественных слушаний.

Что касается благоустройства дворовых территорий, объём софинансирования работ делится между всеми жильцами дома. В домах, где мало квартир, получается внушительная сумма. Павел Малков дал поручение подумать над привлечением бюджетных и внебюджетных источников.