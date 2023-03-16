Жители паркового квартала «Голландия» получат ключи уже весной

Парковый квартал «Голландия» от девелоперской компании «Мармакс» будет введен в эксплуатацию весной 2023 года. Девелопер активными темпами проводит финальные работы и готовится к выдаче ключей.

На данный момент в парковом квартале проводится клининг, выкладывается декинговая доска на террасах, а также монтируются ограждения вокруг территории. Внутридомовое пространство организовано по принципу «двор без машин», здесь находятся детские и спортивные площадки. Специалисты по озеленению высадили деревья и кустарники.

При этом цена остается привлекательной – от 100 тыс. рублей за квадратный метр. В этой локации практически нет альтернативных вариантов, находящихся на такой высокой стадии строительной готовности. Новые комплексы представлены на этапе котлована и имеют аналогичную или более высокую стоимость.

Центральная локация примечательна многообразной инфраструктурой, в число которой входят новые школы, детские сады, торговые центры и крупные гипермаркеты. Помимо этого, уникальна и транспортная доступность проекта: удобный выезд из города в сторону Солотчи, в 10 минутах Театральная площадь, а также организовано большое количество маршрутов общественного транспорта.

«Сейчас в продаже осталось 9 квартир, примечательных уникальными характеристиками. Просторные комнаты, несколько санузлов, кухня-гостиная и мастер-спальня, теплые полы, большое количество света и прекрасные видовые характеристики, — комментирует Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс». – Более того, в реализации представлена единственная двухуровневая квартира площадью 177 кв. м, в которой предусмотрен выход на личную террасу с панорамными видами, место под гардеробную, изолированные спальни на втором этаже, а также уютные кухня и гостиная».

Парковый квартал «Голландия» находится в большом центре Рязани и примечателен собственным парком более 1 Га, с ландшафтным дизайном, многоуровневым освещением и озеленением в концепции 4 сезона. Комплекс выполнен в лаконичном голландском стиле архитектуры, исполненный в природных оттенках. Двор закрыт от машин и посторонних и находится под круглосуточным видеонаблюдением, а для автовладельцев организован удобный подземный паркинг. В комплексе также будет реализован уникальный комьюнити центр, где жители смогут общаться, учиться, отмечать праздники, отдыхать и даже развивать собственный бизнес.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.