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Среда, 20 октября, 2021
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Жители Михайловского района возмущены отсутствием тротуаров и освещения на оживлённой трассе

Александр Ильин

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Жители села Щетиновка Михайловского района Рязанской области пожаловались на отсутствие тротуаров, освещения и знаков ограничения движения возле оживлённой трассы. Пост об этом опубликован в группе «Подслушано в Михайлове» во ВКонтакте. 

По словам автора, по дороге в этом месте с огромной скоростью проезжают фуры и легковушки, из-за чего людям затруднительно ходить. 

«Ребятня со школы еле-еле идут, чуть ли не по заборам», — сказано в посте. 

Как пишет автор, от постоянно проезжающих грузовиков в соседних домах «полопались стены». 

На проблему отреагировал Минтранс Рязанской области. В официальном ответе сказано, что обустройство тротуаров и строительство освещения не предусмотрено госпрограммой.

«В рамках средств, предусмотренных бюджетом, в текущем году подрядная организация проводит комплекс мероприятий по содержанию автодороги: ямочный ремонт,, скашивание травы, уборка мусора в летний период и очистка от снега и ликвидация скользкости в зимний», — отметили в ведомстве. 

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