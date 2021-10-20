Жители Михайловского района возмущены отсутствием тротуаров и освещения на оживлённой трассе

Жители села Щетиновка Михайловского района Рязанской области пожаловались на отсутствие тротуаров, освещения и знаков ограничения движения возле оживлённой трассы. Пост об этом опубликован в группе «Подслушано в Михайлове» во ВКонтакте.

По словам автора, по дороге в этом месте с огромной скоростью проезжают фуры и легковушки, из-за чего людям затруднительно ходить.

«Ребятня со школы еле-еле идут, чуть ли не по заборам», — сказано в посте.

Как пишет автор, от постоянно проезжающих грузовиков в соседних домах «полопались стены».

На проблему отреагировал Минтранс Рязанской области. В официальном ответе сказано, что обустройство тротуаров и строительство освещения не предусмотрено госпрограммой.