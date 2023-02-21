Вторник, 21 февраля, 2023
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Жители Мценска попросили президента Путина спасти их жизни

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Жители Мценска и Мценского района записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с мусорным полигоном.

Ролик опубликован в группе «Подслушано Мценск» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор обращения подчеркнул, что свалка растет не по дням, а по часам, и люди продолжают задыхаться от зловоний.

«Просим Вас вмешаться в эту ситуацию и сохранить здоровье и жизни наших детей и внуков», — говорится в видео.

Местные жители утверждают, что власти никак не реагируют на ситуацию, хотя их просили навести порядок. Один из авторов обращения пояснили, что получал от них только отписки и предположил, что к горожанам относятся, как людям второго сорта.

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