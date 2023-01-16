Жители Херсона могут получить сертификат на покупку жилья в Рязанской области через МФЦ

Жители Херсона могут подать заявления на получение сертификата для покупки жилья в Рязанской области через многофункциональные центры «Мои документы». Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона.

Чтобы получит сертификат, в МФЦ нужно предоставить:

документы, удостоверяющие личность заявителя и членов семьи;

документы, удостоверяющие факт постоянного проживания в Херсоне или части Херсонской области;

подтверждающий полномочия представителя заявителя и документ, удостоверяющий его личность.

Вынужденно покинувшие свои дома жители Херсона и части Херсонской области могут получить единовременную выплату. Её размер – 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Использовать средства можно на приобретение имущества.

По вопросам предоставления жилищных сертификатов и единовременных выплат граждане могут обратиться по телефону: 8 (800)100-74-59.