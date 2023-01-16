Жители Херсона могут получить сертификат на покупку жилья в Рязанской области через МФЦ

Жители Херсона могут подать заявления на получение сертификата для покупки жилья в Рязанской области через многофункциональные центры «Мои документы». Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона.
Чтобы получит сертификат, в МФЦ нужно предоставить:
- документы, удостоверяющие личность заявителя и членов семьи;
- документы, удостоверяющие факт постоянного проживания в Херсоне или части Херсонской области;
- подтверждающий полномочия представителя заявителя и документ, удостоверяющий его личность.
Вынужденно покинувшие свои дома жители Херсона и части Херсонской области могут получить единовременную выплату. Её размер – 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Использовать средства можно на приобретение имущества.
По вопросам предоставления жилищных сертификатов и единовременных выплат граждане могут обратиться по телефону: 8 (800)100-74-59.
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