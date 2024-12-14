Жители Елатьмы в Касимовском районе опасаются закрытия местной больницы

В поселке Елатьма Касимовского района Рязанской области может быть закрыта больница. Об этом сообщили пользователи ВКонтакте в группе «Подслушано в Елатьме».

Жители выразили свое возмущение в социальных сетях, заявив, что медицинская помощь становится недоступной.

По словам автора поста, в Елатьме проживает около 2,5 тысяч человек, в летний период — в два раза больше людей. Больницу, якобы, планируют закрыть с 28 января 2025 года. По словам местных жителей, персонал уже получил уведомления о предстоящем увольнении.

До ближайшего медицинского учреждения в городе Касимов около 40 километров. По словам автора сообщения, ранее в посёлке закрыли ФАП, кабинет рентгена. Зато открыли платную поликлинику.

В комментариях пользователи пишут, что добраться из Елатьмы в Касимов на приём в ЦРБ непросто. Кроме того, такому наплыву пациентов там вряд ли обрадуются.

Официальная информация о закрытии больницы в Елатьме не поступала.