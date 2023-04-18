Жители Екатеринбурга взбунтовались против стройки у Южного автовокзала

В Екатеринбурге жители домов в районе Южного автовокзала против возможной застройки, сообщил портал E1.RU.

Речь идет о пустыре в границах улиц 8 Марта, Щорса, Союзной и Циолковского, который огорожен забором. Горожане предположили, что скоро начнут возводить там жилые дома.

«Нам рассказали, что собственник активизировался и хочет строить там многоэтажки. Мы подготовили письмо с обращением к администрации города», – рассказала жительница одного из домов.

За минувшие выходные екатеринбуржцы собрали 298 подписей против строительства домов на этом участке.

Местные жители также обеспокоены тем, что в кадастровой карте до сих пор не изменилось назначение земли. Сейчас там значится многоэтажная жилая застройка, хотя в Генплан должны были внести изменения.

Вице-мэр Рустам Галямов заявил, что власти менять свое решение не собираются и строить жилье на указанном месте не позволят.