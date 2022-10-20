Четверг, 20 октября, 2022
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Жители Белгорода ответили на вопрос о переезде в другие регионы

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Большинство жителей Белгорода заявили, что не планируют переезжать в другой регион или страну, свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом Бел.Ру.

В голосовании принял участие 6851 человек. Выяснилось, что 556 белгородцев уже уехали из города, 298 человек приняли такое решение из-за событий последней недели.

Как стало известно, 1875 участников опроса заявили, что никогда не покинут Белгород. При этом еще 1604 человека пока находится в раздумьях о своих дальнейших действиях.

2905 респондентов решили просто посмотреть результаты голосования.

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