Жители Белгорода ответили на вопрос о переезде в другие регионы

Большинство жителей Белгорода заявили, что не планируют переезжать в другой регион или страну, свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом Бел.Ру.

В голосовании принял участие 6851 человек. Выяснилось, что 556 белгородцев уже уехали из города, 298 человек приняли такое решение из-за событий последней недели.

Как стало известно, 1875 участников опроса заявили, что никогда не покинут Белгород. При этом еще 1604 человека пока находится в раздумьях о своих дальнейших действиях.

2905 респондентов решили просто посмотреть результаты голосования.

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